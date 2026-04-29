29 апреля, 20:25

Происшествия

В Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники в целях безопасности

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

В Туапсе отменили все праздничные активности на майские праздники для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

Данное решение, по его словам, было принято в рамках заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

"Обсуждали, в частности, вопросы безопасности в период праздников. Особенно в День Победы. Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия", – написал он.

При этом Бойко уточнил, что запрет не распространится на возложение цветов к мемориалам, а также мини-концерты для ветеранов.

Краснодарский край подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 28 апреля. Удар удалось отразить, но упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов спровоцировали пожар. Впоследствии огонь перекинулся на двухэтажный жилой дом, а также поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

Локализовать основной очаг удалось утром 29-го числа, а полностью ликвидировать открытое горение – к вечеру того же дня. Пламя было потушено благодаря пенной атаке, а также оперативному увеличению численности спасателей и грамотному распределению сил по рабочим зонам.

Тем не менее сейчас на территории Туапсинского муниципального округа продолжает действовать режим ЧС регионального уровня.

В Туапсе эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с горящим НПЗ

происшествиярегионы

