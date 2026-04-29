Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 19:24

Транспорт

Музей транспорта Москвы анонсировал запуск квеста "Тур Культур"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Музей транспорта Москвы анонсировал запуск городского квеста "Тур Культур". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В этот раз мероприятие будет длится не один день, а целую неделю. Темой сезона станет коллекционирование.

"С 5 по 11 мая Музей транспорта Москвы проведет городской квест "Тур Культур" <...>. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно поддерживать городские культурные инициативы", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Основными локациями были выбраны Северный и Южный речные вокзалы, а также ВДНХ. При даче правильных ответов на вопросы у павильона № 26 участникам будет предоставлен бесплатный доступ на новую выставку "Иномарка".

Вместе с тем горожан ждут три уровня испытаний: от легкого (1 балл) до сложного без подсказок (3 балла). Всего будет четыре победителя, которые получат приглашение на ралли 16 мая. Они смогут занять места в автомобиле и войти в команды с штурманами и пилотами.

Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в чат-боте соцсети "ВКонтакте", который пришлет напоминание в день начала квеста.

Ранее Музей транспорта Москвы подготовил новый экскурсионный маршрут. В рамках рейса "Метро спортивное" все желающие смогут узнать, как в архитектуре столичного метрополитена воплощена тема спорта и физической культуры.

Экскурсоводы расскажут о портретах спортсменов в метро, общих деталях на стадионе "Динамо" и одноименной станции, шахматной доске под ногами пассажиров "Театральной", теме прыжков с парашютом в оформлении "Маяковской", а также об истории культурной галереи Матвея Манизера на "Площади революции".

Кроме того, экскурсия позволит больше узнать о таких "спортивных" станциях, как "Спартак", "ЦСКА" и "Яхромская".

Автопробег прошел на Поклонной горе в Москве

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика