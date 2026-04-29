29 апреля, 17:28

Политика

США продлили лицензии на операции по продаже международных активов "Лукойла" до 30 мая

Фото: Getty Images/Thierry Monasse

Минфин США продлил лицензию на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контракта по продаже международных активов "Лукойла". Об этом говорится в генеральной лицензии американского министерства.

Согласно документу, все действия, запрещенные указом 14024, касающиеся вышеуказанных мероприятий с "Лукойлом" или его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH, разрешены до 00:01 30 мая 2026 года по восточному летнему времени (07:01 по Москве. – Прим. ред.).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре 2025 года. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России.

Владимир Путин заявил, что не ожидал введения новых рестрикций против российских нефтяных компаний со стороны США.

Позднее СМИ сообщали, что американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners намерены заключить сделку и разделить международные активы "Лукойла".

политикаэкономиказа рубежом

