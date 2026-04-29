Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 11:55

Общество

Столичные психологи провели тренинги для почти 200 тыс выпускников в преддверии ОГЭ и ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С января по март, в преддверии ОГЭ и ЕГЭ, московские психологи провели тренинги для почти 200 тысяч учеников выпускных классов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вместе с тем для родителей был организован цикл лекций о воспитании подростков, которые посетили более 25 тысяч человек.

Ракова отметила, что жизнь современных детей очень насыщенна. Учеба, общение и огромные потоки информации формируют интенсивный ритм и социальную нагрузку. По ее словам, город делает все, чтобы создать для учеников комфортную и доверительную среду, для чего совершенствуется система психологической помощи, а работа специалистов становится более проактивной.

Она добавила, что поддержка особенно важна в период выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов, поскольку даже при качественной подготовке многие испытывают волнение, которое может помешать показать реальный уровень знаний.

Так, 28 апреля в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах состоялась встреча родителей и психологов "Подросток: инструкция по применению". В ней приняли участие почти 10 тысяч родителей – очно и дистанционно. Эксперты рассказали, почему в подростковом возрасте меняется поведение ребенка, какие проявления связаны с естественной физиологией и психологией взросления, а какие – с влиянием семьи и социума.

Вместе с тем в апреле более 15 тысяч родителей стали слушателями проекта "Московский психологический лекторий". Столичные психологи прочитали для них лекции в преддверии экзаменов, рассказав о четырех основных критериях успешной сдачи: предметная готовность, план действий, внутреннее спокойствие и поддержка близких.

В московских школах работают более 2,5 тысячи психологов. Все специалисты регулярно повышают квалификацию, обновляют знания и участвуют в супервизиях, где обмениваются опытом. В школах психологи проводят десятки тысяч консультаций и занятий с детьми, родителями и педагогами.

Ранее председатель "Справедливой России" Сергей Миронов призвал увеличить количество школьных психологов. Он отметил, что в настоящий момент фракция готовит законопроект по противодействию травле в учебных заведениях и что для этого, а также для профилактики чрезвычайных случаев в школе, нужны психологи.

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика