Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 10:28

Безопасность
Главная / Новости /

NI: российский танк Т-72 – лучший в мире

Российский танк Т-72 признан лучшим в мире – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российский танк Т-72 стал лучшим в мире по версии журнала The National Interest (NI). Рейтинг боевых машин был опубликован 28 апреля, сообщает газета "Известия".

Журнал отметил, что Т-72 отвечает всем требованиям эффективного танка: его легко производить в больших количествах, а выход машины из строя не имеет особого значения, поскольку Россия может быстро выпустить новые.

Кроме того, подчеркивается способность Т-72 противостоять атакам беспилотников, преодолевать препятствия, а также выполнять стандартные боевые задачи. Именно это, по мнению авторов рейтинга, и делает российский танк лучшим в мире.

На втором месте в рейтинге NI расположился американский M1 "Абрамс", на третьем – израильский Merkava V.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия намерена улучшать боевые возможности российской армии на новой технологической базе. Кроме того, будут модернизированы военные объекты. Их оснастят новейшей техникой и оборудованием, которое в боевых условиях доказало свою эффективность.

Минобороны РФ показало подготовку экипажей танков Т-80 и Т-72

Читайте также


безопасность

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика