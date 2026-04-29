Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 09:59

Культура

Онлайн-продажи книг Остера выросли почти в 40 раз

Фото: depositphotos/iakovenko123

За последнюю неделю онлайн-продажи книг писателя Григория Остера, чьи "Вредные советы" решил проверить Следственный комитет, выросли почти в 40 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов "Читай-город".

В целом продажи книг Остера выросли в 7,6 раза, в том числе в офлайн-магазинах – в 6 раз. Речь идет о сотнях проданных экземпляров только за последние несколько дней.

Интерес подтверждается и ростом активности пользователей на сайте сети: за неделю число поисковых запросов увеличилось в 10 раз. Лидерами продаж стали "Вредные советы" Остера в разных изданиях.

21 апреля стало известно, что в СК решили проверить цикл книг "Вредные советы" на сомнительные с педагогической точки зрения установки. При этом в Госдуме призывали Остера, покинувшего РФ, отказаться от российских наград. Уточнялось, что писатель допускал антироссийские высказывания и поддержал запрет на постановки на русском языке в латвийском кукольном театре.

Читайте также


культура

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика