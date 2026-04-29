Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 09:26

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность ужесточения условий финансирования Украины

ЕС может ужесточить условия финансирования Украины на 90 млрд евро

Фото: depositphotos/JaneUK​

Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий финансирования Киева на сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников журналистов, ЕС может поставить некоторые выплаты Украине в зависимость от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса. В частности, Киев должен будет увеличить НДС до 20% для компаний, которые работают по льготной системе и имеют доход более 77,4 тысячи евро.

Издание предположило, что предложение способно привести к напряженности в украинском сообществе.

22 апреля послы стран – членов Европейского союза утвердили выделение 90 миллиардов евро финансовой помощи Украине. Данное решение было принято после снятия вето Венгрии и Словакии.

При этом ЕС считает, что выданные Украине 90 миллиардов евро на ведение боевых действий будут возвращены за счет репараций от России.

В свою очередь, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу заявил, что одобрение ЕС кредита Киеву стало шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами суверенитета.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика