Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 08:36

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды и перекрытий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт в связи с непогодой и перекрытиями в столице в среду, 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В департаменте напомнили, что в течение дня в столице будет снег с дождем и сильный ветер. В ведомстве призвали не стоять под деревьями и шаткими конструкциями.

29 апреля с 16:30 будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц и набережных в центре города. Ограничения введут:

  • на улицах Садовнической, Балчуг, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке;
  • в 1-м и 2-м Раушских, Ветошном и Фалеевском переулках;
  • на Старой и Болотной площадях;
  • на Гончарной, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережных;
  • в Китайгородском проезде;
  • на Большом Москворецком мосту.

В свою очередь, в Гидрометцентре сообщили, что в Москве с начала апреля выпало более 227% месячной нормы осадков. Суммарное количество осадков, зафиксированное на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, достигло 84 миллиметров.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус не исключил еще один суточный рекорд высоты снежного покрова 29 апреля в столице. Синоптик добавил, что центр циклона ушел на северо-восток – осадки в Московском регионе продолжат ослабевать, снег будет перемешиваться с дождем, ветер стихнет, а температура постепенно вырастет.

Ночь в Москве на 29 апреля прошла спокойно после аномального снегопада

Читайте также


транспортперекрытияпогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика