Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 08:31

Происшествия

Делегация из Геленджика отправилась в Туапсе для помощи в ликвидации ЧП

Фото: МАХ/"МЧС России"

Сотрудники администрации Геленджика, ЖКХ, а также спасательных служб отправились в Туапсе для оказания помощи в ликвидации ЧП. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал главы Геленджика Алексея Богодистова.

В делегацию также вошли представители внутригородских округов и строительной сферы курорта. Они будут помогать туапсинцам справляться с вызовами в ежедневном формате.

"Когда случается беда, Геленджик никогда не стоит в стороне", – подчеркнул Богодистов.

Украинские беспилотники вновь нанесли удар по Туапсе 28 апреля. Вражеские аппараты удалось сбить, однако из-за падения обломков на НПЗ начался пожар.

В связи с этим на территории всего Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня. Владимир Путин уже получил доклад главы МЧС России Александра Куренкова о ситуации с пожарами в городе. Комментируя ситуацию, глава государства указал, что удар украинских дронов по Туапсе потенциально грозит экологическими последствиями.

В Туапсе усилили группировку для ликвидации последствий пожара на НПЗ

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика