29 апреля, 07:50

Самолет рейса Хабаровск – Охотск вернулся в аэропорт вылета из-за возможной поломки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск вернулся в аэропорт вылета из-за возможной технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной поломки воздушного судна и запросил посадку в хабаровском аэропорту. Самолет успешно приземлился, пострадавших нет, а службы авиагавани отработали в штатном режиме. На борту находились 37 человек, включая членов экипажа.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой также будет дана оценка подготовке судна к вылету. Кроме того, контролируется соблюдение прав пассажиров и оказание им обязательных услуг. Предварительно, вылет по маршруту запланирован на 30 апреля.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Тбилиси, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки. Лайнер приземлился на запасном аэродроме.

До этого борт, следовавший в Баку, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей. Посадка прошла штатно, рейс был перенесен на другой самолет.

