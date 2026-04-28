Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 16:49

Транспорт

Более 5 тыс кв метров поверхностей покрасят на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 5 тысяч квадратных метров поверхностей покрасят на Арбатско-Покровской линии метро с 30 апреля по 8 мая. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В указанные даты не будет движения поездов на синей ветке между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе". Ограничения будут введены на время работ по строительству Рублево-Архангельской линии метро.

На временно закрытых станциях и инфраструктуре участка более 260 специалистов проведут комплексное обновление. В частности, будет выполнено техническое обслуживание 9 лифтов, осмотрены и отремонтированы пути и стрелочные переводы, а также проверено освещение и светодиодные полосы на всех станциях.

Кроме того, специалисты проведут уборку более чем на 4,5 тысячи квадратных метров поверхностей. В электродепо "Митино" запланирована тщательная проверка шпал и стыков контактного рельса с последующим обновлением при необходимости.

"Закрытие участка Арбатско-Покровской линии не только позволит осуществить строительные работы на Рублево-Архангельской линии, но и обновить системы на действующих станциях. Мы регулярно проводим диагностику путей, инженерных и электронных комплексов, а также заменяем элементы освещения", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" запустят компенсационные маршруты КМ1 и КМ2. Автобусы будут курсировать ежедневно с 05:00 до 02:00 с интервалом от одной минуты.

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика