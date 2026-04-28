28 апреля, 16:08

Происшествия

До 8 человек возросло число погибших при пожаре на севере Москвы

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

До 8 человек возросло число погибших при пожаре на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Ведомство отметило, что к осмотру места происшествия приступили следователи и криминалисты. Помимо этого, началось комплексное расследование обстоятельств трагедии. Будут допрошены представители компании-застройщика, начальник участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудники организации, которые принимали участие в работах на площадке.

В настоящий момент все указанные лица находятся в подразделении московского СК. В ходе следствия будут установлены причины возгорания, а также ответственные за соблюдение норм пожарной безопасности.

Возгорание произошло в строящемся здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, 28 апреля. В МЧС заявили, что там горели 2-й и 3-й этажи.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Огонь ликвидировали на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Сейчас на месте ЧП все еще находятся сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи, а также городские службы.

После случившегося Сергей Собянин выразил соболезнования семьям жертв.

