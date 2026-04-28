Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 15:20

Политика

В Кремле осудили новое покушение на Трампа

Фото: Getty Images/Kevin Mazur

Владимир Путин последовательно осуждает любые попытки посягательства на жизнь глав государств. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новое покушение на президента США Дональда Трампа.

"Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и <...> попытки посягательства на жизнь руководителей государств", – приводит слова Пескова RT.

Стрельба в отеле Washington Hilton, где был организован ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, произошла 26 апреля. Агенты Секретной службы эвакуировали главу США, его супругу Меланию Трамп и прочих чиновников из зала.

Стрелявший был оперативно задержан. Силовики изъяли у него дробовик и выяснили, что мужчина пытался проникнуть на мероприятие через охрану. Прокуратура предъявила ему обвинения по трем преступным эпизодам.

По данным СМИ, стрелком оказался 31-летний уроженец Калифорнии, бывший учитель Коул Аллен. Мужчина выражал недовольство американской политикой по отношению к Украине.

Обвиняемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Читайте также


властьполитикапроисшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика