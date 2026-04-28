28 апреля, 12:14

ВС РФ взяли под контроль Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Землянки в Харьковской области, а также освободили Ильиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что над первым населенным пунктом удалось установить контроль благодаря действиям подразделений группировки войск "Север".

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ильиновка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Ильичовка в ДНР и населенный пункт Таратутино в Сумской области. Установить контроль над Ильичовкой удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад", а освободить Таратутино смогли представители группировки войск "Север".

