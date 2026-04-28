28 апреля, 11:12

"Роскосмос" показал кадры от запуска корабля "Прогресс" до стыковки с МКС

Видео: МАХ/"Роскосмос"

"Роскосмос" показал кадры, на которых запечатлен процесс от запуска грузового корабля "Прогресс МС-34" до его стыковки с Международной космической станцией. Видео размещено в канале госкорпорации в МАХ.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с космодрома Байконур 26 апреля. Примерно за 9 минут она вывела "Прогресс" на околоземную орбиту.

В "Роскосмосе" отметили, что корабль совершил 33 витка вокруг Земли и в автоматическом режиме состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента станции.

Он доставил на борт станции свыше 2,5 тонны грузов. При этом ключевой новинкой стал новый скафандр "Орлан-МКС" № 8. Помимо этого, грузовик пополнил запасы МКС топливом для дозаправки, кислородом для поддержания атмосферы и другим.

Также в грузовом отсеке "Прогресса" находится оборудование и расходные материалы для проведения серии научных экспериментов.

