28 апреля, 10:50

Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице соответствует сезону

Фото: depositphotos/svitlanahulko85.gmail.com

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве находится на сезонном уровне. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные за период с 20 по 26 апреля.

"На 17-й неделе 2026 года (с 20 по 26 апреля) в городе Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону. Заболеваемость остается на уровне предыдущей недели", – говорится в сообщении.

При первых признаках заболевания в ведомстве призвали сразу обращаться к специалистам. В Роспотребнадзоре добавили, что эпидобстановка находится на постоянном контроле.

Между тем в мире наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Положительная динамика фиксируется в большинстве ключевых регионов планеты. Специалисты отметили, что доминирующим штаммом в структуре циркулирующих геновариантов остается XFG Stratus.

"Новости дня": отечественную вакцину от коклюша и столбняка зарегистрировали в России

