28 апреля, 10:35

Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не принимает решения по ключевой ставке "автоматически"

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Решение по ключевой ставке требует тщательного анализа и не является "автоматическим действием", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на "Альфа-саммите".

По ее словам, это действительно серьезная аналитическая работа экспертов и сотрудников регулятора. Со стороны может казаться, что решения принимаются автоматически, но в действительности это не так, подчеркнула глава ЦБ.

Одним из непростых решений 2025 года, добавила Набиуллина, стал выбор траектории снижения ключевой ставки. Она пояснила, что таким образом регулятор хотел, "с одной стороны, остановить маховик инфляции, который раскручивался; с другой стороны – не навредить возможностям экономики развиваться".

24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.

Как позднее подчеркнула Набиуллина, пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. В связи с этим в регуляторе допустили дальнейшие паузы в этом процессе.

экономика

