Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 08:24

Наука
Главная / Новости /

Астроном Назаров: спутники Энцелад и Европа могут стать местом зарождения жизни

Астроном назвал места в Солнечной системе, где может зародиться жизнь

Фото: depositphotos/Shad.off​

Спутники планет Сатурн Энцелад и Юпитер Европа могут оказаться местом, где зародится новая жизнь в Солнечной системе. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.

"Спутники Энцелад и Европа – это перспективные места, где могла зародиться внеземная жизнь в нашей Солнечной системе", – отметил ученый.

Астроном подчеркнул, что на них существуют достаточно большие запасы воды, которые скрыты под слоем льда. Кроме того, эти спутники имеют основные химические элементы для зарождения жизни.

Ранее глава космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор заявил, что люди будут жить и работать на Луне уже в 2030-е годы. Он считает, что люди должны высадиться на Луну в конце 2020-х годов, там они будут работать на лунной базе. По словам Тейлора, скорее всего, это будет надувной модуль с системой жизнеобеспечения.

Между тем NASA и Минэнерго США подготовят технологическую базу для полетов к Марсу и во внешние участки Солнечной системы. В рамках плана аппарат Space Reactor-1 Freedom должен прибыть на Марс до конца 2028 года и развернуть там необходимую инфраструктуру.

"Мослекторий": Марат Айрапетян – о космических спутниках

Читайте также


наука

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика