Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 21:11

Спорт

Волейболисты столичного "Динамо" в пятый раз стали чемпионами России

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Московское "Динамо" в пятый раз в своей истории стало чемпионом России по волейболу. Команда завоевала золотые медали благодаря победе над казанским "Зенитом" в третьем финальном матче мужской Суперлиги-2025/2026 серии до трех выигрышей.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась в трех партиях. Счет в серии составил 3:0 (27:25, 25:23, 25:13).

Плей-офф чемпионата страны, длившийся с 24 марта по 27 апреля, собрал восемь команд. В прошлом году победителем турнира стал "Зенит-Казань", для которого победа стала 13-й в истории.

Ранее россияне отличились на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, завоевав одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. Соревнования проходили в грузинском Батуми.

В частности, звание чемпиона Европы завоевал Геворг Серобян, выступавший в категории до 79 килограммов. Серебряные награды получили Зарина Гусалова, Варвара Кузьминова, Яна Сотиева и Даниил Вагайцев, а бронзовыми призерами стали Ольга Те и Тимур Наниев.

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика