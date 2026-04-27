Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 17:46

Транспорт

Автобусы КМ запустят на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" запустят компенсационные маршруты КМ1 и КМ2, сообщила пресс-служба Дептранса.

Автобусы будут курсировать ежедневно с 05:00 до 02:00 с интервалом от одной минуты.

Маршрут КМ1 пройдет через станции "Пятницкое шоссе", "Митино", "Волоколамская" и "Тушинская". Автобусы КМ2 свяжут "Пятницкое шоссе", "Митино", "Волоколамскую", "Мякинино" и "Строгино".

1 из 9

В общей сложности для перевозки пассажиров задействуют около 130 автобусов особо большого класса. Кроме того, на период ограничений усилят работу Таганско-Краснопресненской линии метро и наземных маршрутов е30к, е30, 614 и 210.

Участок Арбатско-Покровской линии будет закрыт с 30 апреля по 8 мая включительно. Ограничения связаны со строительством тоннеля будущей Рублево-Архангельской линии метро.

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить от Покровского-Стрешнева до Восточного моста из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути МЦД-2. Ограничения будут действовать до середины мая.

На время работ пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами 06 от метро "Сокол" до Восточного моста и т70 от Белорусского вокзала через станции "Сокол" и "Сходненская".

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика