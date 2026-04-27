27 апреля, 17:03

Дело возбуждено после отравления посетителей бассейна в фитнес-клубе Москвы

Фото: Москва 24

ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело после инцидента в одном из столичных фитнес-клубов, где несколько человек почувствовали себя плохо во время посещения бассейна. Об этом в МАХ сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что нескольким посетителям бассейна с признаками отравления потребовалась медицинская помощь. Были госпитализированы 4 человека.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования, а также проверить обстоятельства, изложенные в публикациях. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось, что семеро учеников школы № 64 в Чебоксарах обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Случаи были зафиксированы среди учащихся разных классов, предварительно у детей диагностирован норовирус.

