27 апреля, 15:33

Общество

Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 28 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник, 28 апреля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его данным, в течение понедельника, 27 апреля, в столице сохранится пасмурная погода, временами может пойти мокрый снег. Всего за день выпадет 11 миллиметров осадков при норме апреля в 37 миллиметров.

Как подчеркнул синоптик, порывы западного ветра составят до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха окажется в пределах от 2 до 4 градусов.

"Во вторник метеоусловия вряд ли улучшатся. Циклонический вихрь продолжит генерировать "полчища" снеговых туч – временами снег, мокрый снег – ожидается еще до 13 миллиметров осадков, что составляет 35% месячной нормы. Ночью в столице около нуля", – сказал метеоролог.

При этом ветер утихнет до 10–15 метров в секунду. Уже в среду, 29 апреля, по прогнозу Тишковца, интенсивность и продолжительность осадков уменьшится. В ночь на четверг, 30-е число, образуется сильная гололедица толщиной до 20–25 миллиметров, а днем пойдут небольшие осадки. При этом температура может подняться до 7 градусов.

В свою очередь, автоэксперт Евгений Ладушкин в беседе с RT посоветовал водителям автомобилей на летней резине отказаться от поездок в снег.

"Если же выехать пришлось, первое правило – держать скорость и дистанцию. Тут хорошо работает правило: тише едешь – дальше будешь. Нужно избегать резких торможений, резких разгонов и входить в повороты на меньшей скорости", – сказал он.

Эксперт призвал внимательно вести автомобиль вечером и ночью, указав, что снег также может замерзнуть и превратиться в лед, создавая опасность для транспорта на летней резине.

Кроме того, Ладушкин рекомендовал обращать внимание на другой транспорт. Он подчеркнул, что если соседний автомобиль ведет себя не по погоде, то стоит увеличить от него дистанцию.

Снегопад и сильный ветер накрыли Москву 27 апреля. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня. На фоне неблагоприятных метеоусловий в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за снегопада городские службы Москвы перевели в усиленный режим работы. Компания "Россети Московский регион" также перешла в режим повышенной готовности.

По последним данным, сильный ветер повалил в Москве более 110 деревьев. Москвичей призвали информировать управляющую компанию или ГБУ "Жилищник" о случаях падения деревьев или их опасного наклона.

