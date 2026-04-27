27 апреля, 12:19

Политика
МИД: РФ предупредила ФРГ о пагубности встреч ее представителей с терророрганизациями

МИД РФ назвал причину вызова посла ФРГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

МИД РФ выразил послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу решительный протест из-за встречи в Киеве депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с главой "Чеченской республики Ичкерия" (признана террористической организацией, запрещена в России) Ахмедом Закаевым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным МИД, немецкий депутат приветствовал антироссийскую деятельность организации, члены которой принимали участие в диверсиях в Белгородской и Курской областях. Он призвал их к активному сотрудничеству с Германией, включая вербовку проживающих в ФРГ российских релокантов для дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ.

Министерство назвало эту встречу доказательством нацеленности властей ФРГ на вмешательство во внутренние дела и формирование угроз для национальной безопасности России.

"Германская сторона была предупреждена о пагубности для нее подобного рода действий. Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор", – говорится в заявлении.

Посла Германии в Москве вызвали в МИД РФ утром 27 апреля. Спустя время диппредставитель покинул российское ведомство. При этом никаких комментариев журналистам он не дал.

