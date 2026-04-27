Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 10:45

Технологии

На "Госуслугах" появится возможность пожаловаться на просьбу выключить VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Госуслуги" в ближайшее время запустят специальную кнопку для жалоб на случаи, когда сервисы требуют отключить VPN, хотя он не используется. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Вместе с тем в ведомстве рекомендовали пользователям, столкнувшимся с подобными уведомлениями, обращаться в службу поддержки ресурса, на который они пытаются зайти.

При этом в Минцифры подчеркнули, что сервисы вводят ограничения при использовании VPN, чтобы обезопасить содержащиеся на них данные. Большинство VPN не гарантируют защиту конфиденциальности и персональных данных, в результате чего их нередко используют злоумышленники.

Ранее в Госдуме предложили сформировать список разрешенных к использованию VPN-протоколов – перечень "белых VPN".

Депутат Дмитрий Гусев, выступивший автором инициативы, указал, что ограничения мобильного интернета вводятся по соображениям безопасности, однако они также создают заметные неудобства для граждан, малого и среднего бизнеса. При этом полное ограничение VPN-инструментов создаст риски для корпоративной безопасности и деятельности разработчиков средств защиты информации.

Вместе с тем Роскомнадзор подчеркивал, что не ограничивает использование VPN-сервисов в корпоративных целях внутри России. Речь идет о случаях, когда VPN используется компаниями для организации защищенного канала связи между своими подразделениями или удаленными сотрудниками.

Читайте также


технологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика