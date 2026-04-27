27 апреля, 02:55

Эксперт Кучава: мошенники начали использовать схему обратного перевода денег

Мошенники в РФ начали переводить на карты своих жертв деньги, а затем писать им в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В случае обратного перевода карту могут заблокировать, предупредил эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.

"Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина "дропа", то есть соучастника преступления. Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств", – приводит РИА Новости слова эксперта.

Кучава объяснил, что переведенные на счет жертвы деньги почти наверняка были украдены у другого человека. При возвращении средств гражданин рискует стать частью в преступной цепочке по обналичиванию похищенных средств и попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

Реквизиты гражданина оказываются в данной базе автоматически после того, как отправитель украденных денег напишет заявление в полицию. В таком случае все карты и счета человека могут быть полностью заблокированы во всех банках РФ.

По закону банк имеет право приостановить использование карты, онлайн-банка или прочих электронных средств платежа, пока данные числятся в черном списке ЦБ. Однако при поступлении запроса от МВД банки уже обязаны сделать это. Получить доступ к деньгам на счете можно будет только лично в отделении банка с паспортом, рассказал Кучава.

Эксперт заключил, что при поступлении ошибочного перевода и просьбы от незнакомца вернуть деньги ни в коем случае нельзя переводить их самому. Лучше позвонить в свой банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном поступлении средств. В таком случае банк начнет процедуру официального возврата платежа.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиник и пытаются получить персональные данные граждан.

Кроме того, мошенники начали расклеивать поддельные QR-коды поверх настоящих на прокатных самокатах и велосипедах. Переход по этим ссылкам ведет пользователей на фишинговые сайты.

