26 апреля, 00:59

Политика

Трамп заявил о получении нового мирного предложения от Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил новое мирное предложение от Ирана вскоре после отмены поездки делегации США в Пакистан. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам.

"Сразу после того, как я отменил ее (поездку переговорщиков. – Прим. ред.), в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше", – утверждает американский лидер.

По словам Трампа, в новом обращении Тегеран "предложил многое", однако этого все равно недостаточно для заключения сделки.

В понедельник, 27 апреля, в пакистанском Исламабаде должна была пройти встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Однако Трамп решил отменить поездку американских переговорщиков, подчеркнув, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем".

Лидер США заявил, что у Вашингтона на руках "все карты", а Тегеран может позвонить американской стороне, когда захочет. При этом отмена поездки переговорщиков не означает возобновления военных действий, добавил Трамп.

В МИД Ирана заявили, что лидеры страны не готовы на дипломатические контакты с США

