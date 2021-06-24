Исполком UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций отменил правило выездного гола во всех еврокубковых турнирах. Об этом сообщается на сайте UEFA. Решение вступит в силу во время квалификации клубных турниров сезона-2021/22.

Правило, по которому при равенстве забитых мячей в двухматчевом противостоянии команд преимущество получает команда, забившая больше голов в гостях, действует в матчах европейских клубных турниров с 1965 года.

