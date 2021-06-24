24 июня 2021, 16:49

Исполком UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках

Фото: AP/PA Wire/PA Images/Tim Goode

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций отменил правило выездного гола во всех еврокубковых турнирах. Об этом сообщается на сайте UEFA. Решение вступит в силу во время квалификации клубных турниров сезона-2021/22.

Правило, по которому при равенстве забитых мячей в двухматчевом противостоянии команд преимущество получает команда, забившая больше голов в гостях, действует в матчах европейских клубных турниров с 1965 года.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич был признан лучшим игроком матча Хорватия – Шотландия.

Во время матча третьего тура группового турнира на чемпионате Европы 22 июня футболист первым забил гол в ворота шотландцев. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу Хорватии. Голы из команды победителей также забили Модрич и Перишич.

До этого сообщалось, что нападающий российской сборной Артем Дзюба с рейтингом 6,93 стал 84-м в рейтинге лучших игроков группового этапа Евро-2020, в то время как полузащитник Далер Кузяев (6,90) занял 91-е место.

