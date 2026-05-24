24 мая, 19:14 (обновлено 24.05.2026 20:24)

Пожар на рынке "Тополек" в ТиНАО локализовали

Пожар на рынке "Тополек" в ТиНАО удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пожарные приняли необходимые меры, после чего распространение огня удалось остановить. Спустя время стало известно, что открытое горение удалось ликвидировать.

О возгорании стало известно вечером 24 мая. По данным МЧС, на территории рынка загорелись одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы.

К тушению привлечены два вертолета Московского авиационного центра. Также на месте работают 47 человек и 16 единиц техники. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

