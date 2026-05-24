Власти ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура по погибшим в Старобельске

Двухдневный траур объявлен в Луганской Народной Республике (ЛНР) 24 и 25 мая в память о жертвах атаки украинских БПЛА на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Спасательно-поисковые работы завершены. К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас. Выражаю соболезнования семьям погибших. Всем, кто пострадал в результате этой трагедии, желаю скорейшего выздоровления", – сообщил Пасечник.

Он добавил, что спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших и участвовать в ликвидации последствий трагедии.

"Эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания. Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание", – заключил глава ЛНР.

ВСУ нанесли удары дронами по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа утром 22 мая. В результате взрывов пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. К настоящему моменту известно о 21 погибшем и 63 пострадавших.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар со стороны ВСУ.