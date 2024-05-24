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24 мая 2024, 10:42

Транспорт

В метро Москвы начали обновлять напольную навигацию

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники Дептранса приступили к обновлению напольной навигации в метро Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для изготовления элементов навигации применялась новая технология. Они были созданы из термопластика, который также используется для нанесения дорожной разметки. Благодаря этим изменениям за ночь сотрудники Дептранса успевают разместить больше навигационных элементов, чем раньше, отмечается в телеграм-канале ведомства.

Пассажиры увидят более 100 новых указателей на полу вестибюлей и платформ станций метро "Проспект Вернадского", "Мичуринский Проспект", "Аминьевская" и "Славянский бульвар". Кроме того, навигация будет обновлена на станциях "Пролетарская", "Крестьянская застава", "Площадь Ильича", "Римская" и в переходах между ними.

"Мы открываем станции и пересадки рельсового каркаса по поручению Сергея Собянина, поэтому развиваем систему указателей и добавляем новые решения. Планируем, что обновленная напольная навигация появится еще на 150 пересадочных станциях", – поделился Ликсутов.

Он также обратил внимание, что напольная навигация уже продемонстрировала свою эффективность в московском транспорте. По его словам, она помогает пассажирам лучше ориентироваться в метро.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут активировать онлайн-пополнение карты "Тройка" и карты москвича на самих турникетах столичного метро и МЦК. По словам Ликсутова, такая услуга позволит экономить время пассажиров, поскольку им больше не нужно будет прикладывать карту к желтым терминалам на станциях после онлайн-пополнения.

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