Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж

Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших детей при атаке на колледж. Об этом сообщает пресс-служба администрация республики.

Власти продолжают устанавливать личности погибших и пострадавших. На данный момент администрация разместила три списка: первый с именами 17 жертв, второй – именами 43 раненых, а третий – с именами 4 пропавших без вести.

В свою очередь, один из пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске заявил, что услышал из открытого окна звуки приближающегося БПЛА. Он резко вскочил с кровати, но не успел добежать до выхода. В результате на него упала бетонная плита.

Спустя время дрон вновь атаковал здание, из-за чего на студента упала еще одна плита и он провалился на этаж ниже. На тот момент, как рассказал молодой человек, у него были травмированы две руки, раздроблена нижняя конечность.

После этого последовал еще один удар, из-за чего студент провалился на этаж ниже. К этому моменту он уже смог выбраться из здания благодаря одному из уцелевших проемов, передает его рассказ ТАСС.

Другой пострадавший поделился в разговоре с РИА Новости, что пытался спасти свою девушку, придавленную двумя плитами, но не смог этого сделать из-за новых атак БПЛА. В частности, во время очередного удара беспилотника студент провалился на этаж ниже и не смог подняться обратно к девушке.

Молодой человек лишь смог обеспечить ее частью воздуха. Также он пытался откопать девушку, но удалось расчистить пространство только возле ее колена. Затем подлетел еще один дрон, после удара которого подростка откинуло взрывной волной еще ниже.

Когда пострадавшему оказывали помощь, он показал спасателям место, где оставалась его девушка с другими студентками. По его словам, девочка находилась под завалами около трех часов, после чего ее вытащили. В настоящее время она находится в больнице в ЛНР. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Украинские военные атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. Из-за случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку на колледж в ЛНР, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей. Представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные обязаны понести наказание. Владимир Путин также приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар по Старобельску.

