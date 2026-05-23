Рубио сообщил о прогрессе на переговорах с Ираном

Определенный прогресс был достигнут на переговорах США и Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

По его словам, работа в этом направлении ведется. В ближайшие дни возможно появление новостей.

Рубио подчеркнул, что проблема Ирана будет решена американской стороной в любом случае "тем или иным способом". При этом, отметил он, глава Белого дома Дональд Трамп предпочитает путь дипломатии.

Тем временем Иран предложил Соединенным Штатам открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Вашингтоном компенсаций, передает Al Arabiya. По информации СМИ, Тегеран также хочет поднять вопрос санкций и замороженных активов до подписания соглашений.

В своем последнем предложении Иран также потребовал включить Ливан в соглашение о прекращении огня, сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в своем письме генеральному секретарю Хезболлы Наиму Касему. Он подчеркнул, что Тегеран продолжит поддерживать движения, которые отстаивают свои права и свободу.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, чьи слова приводит агентство Fars, добавил, что сейчас Тегеран и Вашингтон уже находятся на финальном этапе разработки меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Ранее Сенат конгресса США впервые поддержал резолюцию, предписывающую прекратить войну с Ираном. Документ поддержали 50 законодателей, против высказались 47.

При этом Трамп заявлял, что не пойдет на уступки ради сделки с Ираном после получения нового ответа Тегерана по переговорам о мирном соглашении. Он подчеркнул, что Штаты ждут от Исламской Республики письменного отказа от любых планов по созданию ядерного оружия.