23 мая, 13:01

Происшествия

Число жертв атаки на колледж в Старобельске выросло до 11

Фото: ТАСС/Александр Река

Количество жертв среди студентов Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета возросло до 11 человек. Обновленные данные привел глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАХ.

Погибли, по его словам, 8 девушек и 3 юноши. Еще 41 человек получил ранения разной степени тяжести.

"Местонахождение еще 10 девушек неизвестно", – написал руководитель региона.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ запустили очередную волну дронов по территории Старобельска, где продолжаются поисковые операции в разрушенном колледже.

В отражении атаки участвуют средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ).

"Место трагедии в Старобельске подвергается атакам украинских дронов. Спасателям приходится прерывать работы по команде "воздух" и прятаться в укрытие. <...> Спасательные работы продолжаются", – написал он в своем телеграм-канале.

Об атаке ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа стало известно 22 мая. В момент нападения в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

После удара был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Ситуация в городе остается напряженной. Спасательные подразделения МЧС России работают в усиленном режиме, разбирая завалы.

В настоящее время в больницах ЛНР проходят лечение 10 человек. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, за его жизнь борются врачи. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, а остальные – в среднем.

