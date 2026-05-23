Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. В ведомстве также объяснили, что меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов самолетов.

В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных корректировках в графике вылета и прилета рейсов, статус которых можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Также Росавиация объявила о снятии временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов в соответствии с расписанием.

