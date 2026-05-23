Tasnim: США и Иран достигли прогресса по ряду сложных вопросов

Делегации Ирана и США в ходе переговоров достигли прогресса по ряду спорных вопросов. Тем не менее соглашение не будет достигнуто без урегулирования всех разногласий, сообщает издание Tasnim со ссылкой на источник.

Уточняется, что переговоры по-прежнему продолжаются при посредничестве Пакистана. В данный момент стороны уделяют основное внимание вопросу прекращения войны, после чего планируют перейти к другим аспектам урегулирования.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не готов идти на какие-либо уступки ради сделки с Ираном после получения нового ответа Тегерана по переговорам о мирном соглашении. Он подчеркнул, что Штаты ждут от Ирана письменного отказа от каких-либо планов по созданию ядерного оружия.

Американский лидер также допустил, что США могут начать новую атаку на Иран уже 22 мая или в один из последующих дней. При этом американские власти готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.