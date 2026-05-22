Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 13:25

В мире

Посетители рынка в Минске смогут узнать свой вес в картофелинах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/komarovka.by

Гости самого популярного рынка в Минске, Комаровского, смогут узнать свой вес в картофелинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий арт-объект получил название "Весы из СССР", его установили в центре крытой части рынка. На табло указывается вес в картошках, каждая из которых весит 105 граммов.

По словам сотрудника администрации, весы появились недавно в честь годовщины с момента открытия крытой части рынка в 1980 году.

"Мы еще не закончили все. Рядом поставим лавочки, все украсим. Сейчас на рынке идет реконструкция", – сказал собеседник журналистов.

Аналогичные весы в стиле СССР ранее уже появлялись на Арбате в Москве. Тогда гостям столицы и горожанам предлагалось бесплатно измерить свой вес в мандаринах. Перед арт-объектом в дни новогодних праздников выстраивалась большая очередь.

Ранее эксперты сообщали, что картофель "первой цены" в крупных российских торговых сетях к началу мая 2026 года подешевел до 38 рублей за килограмм. Вслед за ним заметно просели в цене свекла, репчатый лук, белокочанная капуста и морковь.

Очередь выстроилась к весам с мандаринами на Арбате

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика