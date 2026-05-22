22 мая, 00:21Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже пяти БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам градоначальника, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
С вечера 21 мая на подлете к Москве было уничтожено уже пять вражеских беспилотников. Последствия воздушной атаки уточняются.
На фоне угрозы БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово объявлены временные ограничения на полеты. Все три авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.