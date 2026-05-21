21 мая, 19:04

MP: поездки Путина и Трампа в КНР усилили давление на Украину

Давление на Украину усилилось после визитов Путина и Трампа в Китай – СМИ

Посещение Китая президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом – увеличило давление на Украину. Об этом написало издание Myśl Polska.

"Подводя итоги двухдневного саммита в Пекине, Си Цзиньпин и Дональд Трамп выступили за "значительные усилия" по дипломатическому урегулированию, а министр иностранных дел Китая Ван И дал понять: Пекин ожидает "прекращения боевых действий в максимально короткие сроки", – сказано в материале.

Также журналисты указали, что Соединенные Штаты давят на украинское государство, а Китай, будучи крупнейшим потребителем топлива из РФ, гарантирует поддержку российской стороны.

Польское издание отметило, что российский лидер посетил Китай для подписания декларации о "стратегическом сотрудничестве". Этот момент только подтверждает тот факт, что все три сверхдержавы действуют сообща. При этом Украине они оставляют все меньше места для маневров, заключили авторы материала.

Путин прилетел в Китай 19 мая с двухдневным официальным визитом. В его рамках он встретился с лидером КНР. В ходе переговоров они говорили о взаимодействии двух стран в области энергетики и гуманитарных связях.

При этом, как указал Путин, сотрудничество РФ и Китая во внешнеполитических делах представляется одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Глава государства также пригласил Си Цзиньпина совершить визит в Россию в следующем году.

Рабочая поездка Трампа в Китай состоялась 13–15 мая. Вместе с ним КНР посетили госсекретарь США Марко Рубио и американские бизнесмены. Глава Белого дома в рамках визита тоже провел переговоры с Си Цзиньпином.

В ходе беседы они затронули и украинский конфликт. По словам американского лидера, он и Си Цзиньпин хотели бы урегулирования украинского конфликта.

