21 мая, 16:08

Комитет ГД одобрил арест имущества совершивших правонарушение и уехавших из РФ граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, которым предлагается арестовывать имущество и счета россиян, совершивших правонарушение и находящихся за пределами страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен на рассмотрение еще в 2024 году, а в первом чтении принят в мае 2025 года. Изначально документ предполагал судить россиян за любые правонарушения против интересов России. Но комитет внес свои поправки.

Теперь в перечень противоправных действий, за которые последует арест имущества и счетов, входят дискредитация армии, призывы к введению санкций против РФ, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за такие правонарушения.

Кроме того, стоимость арестованного имущества и счетов в банках не ограничена размерами штрафа. Если лицо находится за границей и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не брать на госслужбу граждан, которые покинули Россию после начала СВО и решили вернуться. По мнению Володина, такие люди также не должны работать в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием. Человек, который предал свою страну и совершил подлый поступок, не может занимать должности в указанных сферах, считает он.

