21 мая, 15:57

Происшествия

Семья участника СВО погибла во время атаки БПЛА на Сызрань

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семья участника СВО погибла во время атаки БПЛА на Сызрань, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Он напомнил, что город подвергся атаке со стороны ВСУ 21 мая. Более десятка дронов были нацелены на гражданские и промышленные объекты. В результате погибли два человека, которые являлись членами семьи бойца специальной военной операции.

"Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима", – добавил Федорищев.

В Сызрани была развернута работа оперативного штаба по ликвидации последствий, все силы и средства были приведены в готовность. Губернатор выехал на место происшествия. В настоящий момент проводится оценка ущерба, пострадавшим будет оказана материальная и психологическая помощь.

Губернатор подчеркнул, что госпитализация пострадавшим не понадобилась, однако с семьями на связи находятся социальные и медицинские службы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", правоохранителям будет оказано полное содействие.

"Благодарю все оперативные службы за слаженную работу. Отдельное спасибо местным жителям, которые сразу предложили помощь семьям погибших и пострадавших", – заключил глава региона.

До конца недели в Сызрани будут отменены все массовые мероприятия из-за атак БПЛА.

В ночь на 21 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сложности 121 украинский беспилотник самолетного типа. Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также над Крымом, Калмыкией и акваторией Каспийского моря.

