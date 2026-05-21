21 мая, 13:25

Политика

ЕК допустила продолжение конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия построила свой весенний экономический прогноз, исходя из сценария продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полную версию документа.

Уточняется, что центральный сценарий, на котором базируется прогноз Еврокомиссии, предполагает сохранение в полном объеме и антироссийских санкций на весь рассматриваемый период.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта в настоящий момент находится в тупике. Украина все еще не демонстрирует готовности к содержательным переговорам, указывал замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский для перехода к полноформатным переговорам должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Донбасса и других регионов России. Песков ссылался на заявление Владимира Путина о том, что ВСУ должны покинуть Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области в пределах их административных границ.

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении

