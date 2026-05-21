21 мая, 12:53

ВС РФ взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шестеровка в Харьковской области. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Сделать это удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

В оборонном ведомстве также добавили, что Вооруженные силы России ударили по центру подготовки специалистов беспилотных систем на Украине и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Помимо этого, было нанесено поражение складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения дронов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

В зоне действий группировки войск "Южная" украинская сторона за сутки потеряла до 140 военных, 4 боевые бронемашины HMMWV, 19 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Группировкой также нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии.

Российские бойцы освободили 35 населенных пунктов за март – апрель в ходе СВО. Всего с начала 2026 года их число приблизилось к 80.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины в ответ на атаки ВСУ. Были атакованы предприятия украинского военно-промышленного комплекса, аэродромы, а также объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры.

