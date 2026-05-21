Звезда "Ворониных" Волкова рассказала о перенесенной операции

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", сообщила, что ей сделали операцию по удалению новообразования. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

"Операция позади, все прошло штатно, как и говорили врачи. Чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу, это сугубо личное как-никак", – написала Волкова.

По ее словам, специалисты нашли опухоль случайно, когда она проходила обычное медицинское обследование. Артистка добавила, что никаких симптомов она не фиксировала, но "процессы уже шли".

Волкова посоветовала всем женщинам ответственно подходить к своему здоровью и регулярно приходить в медучреждения. По мнению актрисы, нужно хотя бы раз в год посещать гинеколога, делать УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также сдавать обычные анализы.

Звезда "Ворониных" отметила, что сейчас время ускорилось и болезни стали развиваться быстрее.

Ранее австралийская певица Кайли Миноуг поделилась новостью о том, что второй раз перенесла рак. Впервые врачи диагностировали у нее онкологию в 2005 году, потом – в 2021-м. Миноуг дважды победила болезнь.