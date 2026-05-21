Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 11:11

Шоу-бизнес

Звезда "Ворониных" Волкова рассказала о перенесенной операции

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", сообщила, что ей сделали операцию по удалению новообразования. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

"Операция позади, все прошло штатно, как и говорили врачи. Чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу, это сугубо личное как-никак", – написала Волкова.

По ее словам, специалисты нашли опухоль случайно, когда она проходила обычное медицинское обследование. Артистка добавила, что никаких симптомов она не фиксировала, но "процессы уже шли".

Волкова посоветовала всем женщинам ответственно подходить к своему здоровью и регулярно приходить в медучреждения. По мнению актрисы, нужно хотя бы раз в год посещать гинеколога, делать УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также сдавать обычные анализы.

Звезда "Ворониных" отметила, что сейчас время ускорилось и болезни стали развиваться быстрее.

Ранее австралийская певица Кайли Миноуг поделилась новостью о том, что второй раз перенесла рак. Впервые врачи диагностировали у нее онкологию в 2005 году, потом – в 2021-м. Миноуг дважды победила болезнь.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика