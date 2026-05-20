Власти Кубы назвали "позорной провокацией" обвинения против Рауля Кастро

Кубинские власти осудили выдвинутые США обвинения против бывшего лидера республики Рауля Кастро, назвав их "позорной политической провокацией". Об этом говорится в заявлении правительства Кубы, которое распространило издание Granma.

В Гаване заявили, что Вашингтон не обладает ни легитимностью, ни юрисдикцией для подобных действий.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинения США политическим шагом, лишенным какой-либо юридической основы.

"Предполагаемое обвинение против Рауля Кастро, которое только что обнародовало правительство США, лишь свидетельствует о высокомерии и разочаровании, которые вызывает у представителей империи непоколебимая твердость Кубинской революции и единство и нравственная сила ее руководства", – написал он в соцсети X.

США выдвинули обвинительное заключение против Кастро и нескольких других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. Речь идет об инциденте 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

Куба настаивала, что самолеты нарушили воздушное пространство страны, однако Международная организация гражданской авиации пришла к выводу, что атака произошла в нейтральном воздушном пространстве. Военное ведомство Кубы на тот момент возглавлял Рауль Кастро.

В случае признания виновными ему и другим фигурантам грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

Комментируя обвинения против Кастро, президент США Дональд Трамп заявил, что эскалации между Соединенными Штатами и Кубой не будет.