Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 23:40

Политика

Власти Кубы назвали "позорной провокацией" обвинения против Рауля Кастро

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Кубинские власти осудили выдвинутые США обвинения против бывшего лидера республики Рауля Кастро, назвав их "позорной политической провокацией". Об этом говорится в заявлении правительства Кубы, которое распространило издание Granma.

В Гаване заявили, что Вашингтон не обладает ни легитимностью, ни юрисдикцией для подобных действий.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинения США политическим шагом, лишенным какой-либо юридической основы.

"Предполагаемое обвинение против Рауля Кастро, которое только что обнародовало правительство США, лишь свидетельствует о высокомерии и разочаровании, которые вызывает у представителей империи непоколебимая твердость Кубинской революции и единство и нравственная сила ее руководства", – написал он в соцсети X.

США выдвинули обвинительное заключение против Кастро и нескольких других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. Речь идет об инциденте 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

Куба настаивала, что самолеты нарушили воздушное пространство страны, однако Международная организация гражданской авиации пришла к выводу, что атака произошла в нейтральном воздушном пространстве. Военное ведомство Кубы на тот момент возглавлял Рауль Кастро.

В случае признания виновными ему и другим фигурантам грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

Комментируя обвинения против Кастро, президент США Дональд Трамп заявил, что эскалации между Соединенными Штатами и Кубой не будет.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика