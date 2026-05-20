20 мая, 18:27

Ведущий телеканала Москва 24 проведет "НЕурок географии" 25 мая

Фото: neurok.rgo.ru

Историк, востоковед, гид и ведущий телеканала Москва 24 Виталий Калашников проведет "НЕурок географии" 25 мая в музее-заповеднике "Царицыно". Он расскажет гостям о главных преображениях Москвы, а также о том, как город превратился из маленькой крепости в большой мегаполис.

"НЕуроки географии" проводятся Русским географическим обществом (РГО) с 2023 года. Они проходят в 89 российских регионах и 8 странах мира. За это время количество мероприятий уже превысило 2 тысячи, в них приняли участие более 210 тысяч человек.

В 2025 году события были приурочены к 180-летию РГО и проходили под слоганом "Путешествуй и открывай". 2026-й объявлен Годом единства народов России, и его лозунг – "Единство в многообразии".

"НЕуроки географии" пройдут с 25 мая по 1 июня. Мероприятия могут иметь формат мастер-класса, экскурсии, похода, интерактивного шоу или диалога со знаменитостями.

Вместе с тем кинопарк "Москино" начинает показы фильмов под открытым небом. Они будут проходить на центральной площади кинопарка весь теплый сезон. На большом экране все желающие смогут посмотреть советскую классику и отечественные новинки, отметила заммэра Наталья Сергунина.

