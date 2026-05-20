20 мая, 17:26Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
На данный момент авиагавань работает штатно. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения вводились на фоне налетов беспилотников на Москву. Первая попытка атаки за сутки была зафиксирована примерно в 07:48 20 мая.
Помимо Внуково, Домодедово и Жуковский временно обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. При этом в последнем ограничения пока не сняты.