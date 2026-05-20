20 мая, 17:58

Врач Никитский: длительное ношение подгузников мальчиками грозит низкой фертильностью

Врач рассказал о потенциальном вреде подгузников для мальчиков

Фото: 123RF.com/galitskaya

Длительное ношение подгузников мальчиками может стать причиной низкой фертильности во взрослом возрасте. Об этом в беседе с News.ru предупредил детский уролог и хирург Михаил Никитский.

Он пояснил, что из-за постоянного воздействия тепла яички могут плохо сформироваться и хуже работать, что плохо повлияет на репродуктивное здоровье. В связи с этим лучше отказываться от памперсов как можно раньше. Сокращать время их ношения мальчикам надо уже при достижении годовалого возраста, особенно в дневное время, подчеркнул медик.

"Полностью отказаться от памперсов невозможно и не нужно, однако важно соблюдать баланс между удобством родителей и физиологией ребенка", – добавил специалист.

Никитский отметил, что чем раньше родители откажутся от подгузников, тем скорее ребенок начнет контролировать мочеиспускание. Кроме того, снизится вероятность развития энуреза.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил о вреде трусов из шерсти и искусственного меха для мужчин. Этот предмет белья тоже может плохо повлиять на фертильность из-за сильного тепла. При этом носить такие трусы можно, но недолго и только на улице, отметил врач.

