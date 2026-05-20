20 мая, 16:32
В аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Домодедово. Об этом в МАХ сообщила Росавиация.
Авиагавань возобновила работу в штатном режиме. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось о двух сбитых вражеских беспилотников в небе над Москвой. Попытка атаки первого за текущие сутки вражеского БПЛА была зафиксирована примерно в 07:48 по местному времени.
В связи с этим столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский переходили на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. При этом в двух последних авиагаванях ограничения все еще действуют.