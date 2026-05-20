20 мая, 16:18

Транспорт

Трамваи перестанут ходить в Строгине по выходным с 23 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи не будут ходить в Строгине по выходным дням с 23 мая. Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.

В частности, не будут курсировать трамваи № 10, 15, 21. Маршруты № 30 и 31 объединят в единый № 30+31: он проследует от остановки "Михалково" (МЦК Коптево) через станции метро "Войковская" и "Щукинская" до проспекта Маршала Жукова.

Вместо трамваев в Строгино запустят автобусы № 010 от улицы Кулакова до метро "Щукинская" и № 021 от Таллинской улицы до метро "Щукинская".

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

При этом в будни трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам без изменений.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на Строгинском мосту начинается капитальный ремонт путей. Основные работы будут проводиться без полного закрытия движения, ограничения вводятся только в субботу и воскресенье для подключения временных путей к действующему участку.

"Затем специалисты Московского метрополитена начнут обновлять пути на мосту без изменений в работе маршрутов", – пояснил Ликсутов.

Вместе с тем в столице будут открыты два трамвайных маршрута. Они появятся в районе Ивановское после завершения строительства новой трамвайной линии. Проект станет крупнейшим проектом за последние 40 лет. Он позволит жителям добираться до станции метро "Шоссе Энтузиастов" на 40% быстрее.

транспортгород

