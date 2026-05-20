Открытое горение ликвидировано на складе под Дмитровом

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В данный момент огнеборцы продолжают проводить проливку и разборку конструкций. Устанавливаются причины возгорания.

Крупный пожар вспыхнул на складе в Дмитровском районе Подмосковья вечером 19 мая. Возгорание зафиксировано в селе Белый Раст. Площадь пожара составляла 5 тысяч квадратных метров.

В администрации Дмитровского муниципального округа уточнили, что угрозы для жилых домов и местных жителей нет. Дмитровская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.